Deu Galo(vic) em Vizela. Um autogolo do central croata do Arouca definiu a eliminatória entre os dois emblemas primodivisionários no jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, sendo o conjunto vizelense a sorrir e a carimbar a passagem aos quartos da prova rainha do futebol português.

Num embate de domínio repartido em cada uma das partes, após estar melhor na primeira metade o Vizela acabou por vencer quando estava por baixo e era o Arouca que ameaçava. Foi o tal autogolo a dar a primeira vitória da era Rúben de la Barrera ao Vizela, com o técnico a vencer depois de dois empates.

Um triunfo saboroso, uma vez que implica seguir em frente numa prova a eliminar. Cai o Arouca da Taça de Portugal, averbando a segunda derrota consecutiva numa fase em que até vinha em franca recuperação.

Domínio vizelense sem abanar as redes

Mesmo com nove mudanças no onze inicial, numa autêntica revolução operada por Rúben de la Barrera, o Vizela entrou em jogo a dar boas indicações, sobrepondo-se a um Arouca com mais rostos habitualmente pertencentes às primeiras linhas. Cristo ainda atirou ao ferro logo aos dois minutos, mas estava em posição irregular.

Um pronúncio de superioridade que não se viria a verificar, com os vizelenses a serem mais acutilantes, acabando por chegar ao intervalo a dever a si mesmos a vantagem no marcador. Algum desacerto nas tomadas de decisão e um Thiago inspirado entre os postes evitaram esse cenário.

Primeiro foram Mendéz e Abdul a não conseguirem encostar na pequena área para golo. Depois foi, então, o guarda-redes brasileiro a suster um cabeceamento de Messias à queima-roupa e um desvio de Galovic para a própria baliza, também ele à queima-roupa, com duas intervenções decisivas.

Reagrupar, dominar e sofrer

Teve de reagrupar a sua equipa ao intervalo Daniel Sousa, subindo linhas de forma a dar menos espaço à equipa da casa. Uma estratégia que resultou, com os papeis a inverterem-se. Passou a estar por cima o conjunto arouquense, teve mais bola e ao encurtar o espaço ao Vizela provocou mais o erro.

Cristo González foi o ponto de fé do Arouca, ao disferir vários remates no melhor período da equipa, um deles embatendo com estrondo na base do posto à guarda de Ruberto, um dos estreantes na equipa do Vizela, juntamente com Messias. Mas, foi no melhor período que o Arouca acabou por sucumbir, vendo o jogo ser definido num autogolo a um quarto de hora do minuto noventa.

Lacava arrancou pela direita, quando caiu para a sua posição de raiz, fazendo o cruzamento traiçoeiro que levou Galovic a introduzir a bola na própria baliza quando seguia na passada. Um momento que decidiu uma eliminatória, mesmo tendo em conta o assédio final do Arouca. é o Vizela que segue para os quartos-de-final.