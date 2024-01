A FIGURA: Matias Lacava

O Venezuelano manteve-se no onze de Rúben de la Barrera, foi um dos dois sobreviventes, aparecendo numa posição que normalmente não é a sua. Foi o homem mais adiantado dos vizelenses, deambulou pelo ataque e criou alguns rasgos interessantes. Acabou a extremo, a sua posição de origem e foi a partir daí que fabricou o lance do golo com um lance a partir do corredor.

O MOMENTO: golo do Vizela (76’)

O jogo parecia não desatar, sendo através de um autogolo que a eliminatória acabou por se resolver. Movimentação de Matias Lacava pelo corredor direito do ataque vizelense, fazendo o cruzamento já no interior da área. Na ânsia de fazer o corte, quando ia na passada a recuar, acaba por desviar o esférico para a sua baliza e definir o embate.

OUTROS DESTAQUES

Thiago

O homem da baliza do Arouca nas taças, Thiago foi uma das novidades no onze e correspondeu com uma exibição segura que saltou à vista com intervenções decisivas entre os postes. Ajudou a suster uma noite desinspirada coletivamente dos arouquenses.

Diogo Nascimento

Um dos sobreviventes no onze, juntamente com Lacava, o médio foi dos mais mexidos no setor intermediário do Vizela. Ajudou à boa envolvência da equipa na casa no setor intermediário com várias combinações.

Cristo

O principal elemento do Arouca, destacando-se na segunda parte na melhor fase da equipa. Disferiu vários remates, alguns deles perigosos, como o que embateu no poste. Lance mais perigoso do Arouca.

Alex Mendéz

Fez com Nascimento uma dupla interessante, aparecendo bem entre linhas e em situações de jogo adiantadas no terreno. Com bom toque de bola com o pé esquerdo, destacou-se nas bolas paradas.