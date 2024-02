Depois de marcar a Estrela da Amadora e a Gil Vicente, Arthur Cabral fez também o gosto ao pé frente ao Vizela e marcou pelo terceiro jogo consecutivo.

Aos 34 minutos, Rafa assistiu e o avançado brasileiro em ótima posição rematou fora do alcance do guarda-redes do Vizela para o 1-0, no jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.