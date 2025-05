Nuno Moreira foi titular no empate a um golo entre Operário e Vasco, tendo estado em destaque com um golaço apontado a meio do primeiro tempo.

O ex-Sporting aproveitou da melhor forma um mau alívio da defesa e rematou em arco para o fundo da baliza, sem qualquer hipótese para o guarda-redes. Esta vantagem manteve-se até ao intervalo, sendo que já no segundo tempo, o conjunto da casa acabou por chegar ao empate, graças ao golo de Boschilia. Desde que chegou ao Brasil, o português soma três golos e duas assistências em 12 jogos.

A segunda mão desta eliminatória dos 16 avos de final acontece a 20 de maio, desta feita no reduto do Vasco.

Veja aqui o golo de Nuno Moreira: