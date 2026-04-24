Com Abel Ferreira de regresso ao banco, o Palmeiras venceu, tranquilamente, o Jacuipense, da Série D brasileira, por 3-0, na primeira mão da quinta eliminatória da Taça do Brasil.

O treinador português, recorde-se, cumpre uma suspensão de sete jogos, que é válida apenas no campeonato.

Quanto à partida da última madrugada foi resolvida com um bis de Ramón Sosa, que marcou de penálti aos 9 e 55 minutos, e um golo do ex-FC Porto, Felipe Anderson, em cima do intervalo.

A missão do Jacuipense ficou ainda mais difícil depois da expulsão de Talisca, aos 37 minutos.

Nos jogos que fecharam a primeira mão da Taça do Brasil, o Atlético Mineiro venceu por 2-1 o Ceará, do português Rafael Ramos, que não saiu do banco, enquanto o Athletico Paranaense-Atlético Goianense e o Operário Ferroviário-Fluminense terminaram sem golos.

A segunda mão da Taça do Brasil joga-se entre os dias 13 e 15 de maio.