VÍDEO: Palmeiras vence no regresso de Abel Ferreira ao banco
Felipe Anderson, que passou pelo FC Porto, marcou um dos golos do Verdão
Felipe Anderson, que passou pelo FC Porto, marcou um dos golos do Verdão
Com Abel Ferreira de regresso ao banco, o Palmeiras venceu, tranquilamente, o Jacuipense, da Série D brasileira, por 3-0, na primeira mão da quinta eliminatória da Taça do Brasil.
O treinador português, recorde-se, cumpre uma suspensão de sete jogos, que é válida apenas no campeonato.
Quanto à partida da última madrugada foi resolvida com um bis de Ramón Sosa, que marcou de penálti aos 9 e 55 minutos, e um golo do ex-FC Porto, Felipe Anderson, em cima do intervalo.
A missão do Jacuipense ficou ainda mais difícil depois da expulsão de Talisca, aos 37 minutos.
Nos jogos que fecharam a primeira mão da Taça do Brasil, o Atlético Mineiro venceu por 2-1 o Ceará, do português Rafael Ramos, que não saiu do banco, enquanto o Athletico Paranaense-Atlético Goianense e o Operário Ferroviário-Fluminense terminaram sem golos.
A segunda mão da Taça do Brasil joga-se entre os dias 13 e 15 de maio.