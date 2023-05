O Palmeiras de Abel Ferreira segue imparável e já está com um pé nos quartos de final da Taça do Brasil depois de, na última madrugada, ter batido o Fortaleza por 3-0 no jogo da primeira mão dos oitavos de final. Já o Botafogo de Luís Castro vai ter de recuperar de uma derrota da visita ao Athletico Paranaense por 3-2, enquanto o Cruzeiro de Pepa empatou na deslocação ao estádio do Grémio (1-1).

Começamos pelo Allianz Parque e com a entrada forte do Palmeiras que, antes dos vinte minutos, já vencia por 2-0. Raphael Veiga abriu o marcador na conversão de um penálti, aos 11 minutos, enquanto o ex-sportinguista Bruno Tabata aumentou a vantagem aos 18. Já na segunda parte, Richard Ríos fez o 3-0 que permite a Abel Ferreira uma vantagem tranquila para o jogo da segunda mão em Fortaleza.

O Botafogo também esteve a vencer por 2-0, em casa do Athletico Paranaense, com golos de Tiquinho Soares (39m) e Luís Henrique (41m), mas depois permitiu a recuperação da equipa da casa que, na segunda parte, virou o resultado com golos de Ferreira (56m), Bueno (62m) e Fernandinho (82m).

A receção do Grémio ao Cruzeiro de Pepa ficou marcado por dois grandes golos- Bruno Rodrigues, com um remate ao ângulo, colocou os visitantes em vantagem, mas já perto do final a equipa da casa chegou ao empate com um remate de trivela de Luis Suárez.

Os jogos da segunda mão dos oitavos de final vão decorrer de 31 de maio a 1 de junho.

Resultados dos oitavos de final

Athletico Paranaense-Botafogo, 3-2

Atlético Mineiro-Corinthians, 2-0

América Mineiro-Internacional, 2-0

Sport Recife-São Paulo, 0-2

Grémio-Cruzeiro, 1-1

Palmeiras-Fortaleza, 3-0

Santos-Bahia, 0-0

Fluminense-Flamengo, 0-0