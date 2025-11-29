O Al Hilal venceu (4-1) o Al Fateh de José Gomes e qualificou-se para as «meias» da Kings Cup, a Taça da Arábia Saudita. Rúben Neves marcou pelo Al Hilal e Jorge Fernandes foi titular pelo lado do Al Fateh,

Malcom abriu as contas do jogo aos 21 minutos. Logo de seguida foi a vez de Rúben Neves também assinar o nome da lista de marcadores (23m). Hassan Tambakti dilatou a vantagem para três golos também na primeira parte (35m).

Ainda antes do intervalo, Darwin Nunez, ex-Benfica, saiu lesionado. Para o lugar do uruguaio entrou outro ex-Benfica, Marcos Leonardo. O avançado brasileiro aproveitou também para fazer o gosto ao pé no início da segunda parte (49m).

O Al Fateh ainda reduziu a desvantagem já em tempo de compensação pelos pés de Vargas (90+2m).

Com este triunfo (4-1), o Al Hilal segue para as «meias» da Kings Cup. A equipa de Rúben Neves e João Cancelo junta-se, portanto, a Al Kholood e Al Ahli, na próxima fase da competição. Já o Al Itttihad enfrenta o Al-Shabab este sábado.