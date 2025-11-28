A eliminatória dos «quartos» da Taça do Rei Saudita entre o Al Ahli e o Al Qadisiya teve um pouco de tudo, com seis golos e um desempate por grandes penalidades que confirmou o triunfo da equipa da casa, que converteu com sucesso todos os remates da marca dos 11 metros.

Otávio foi titular no conjunto visitante e acabou por não concluir os 90 minutos, mas já lá vamos. Logo aos 11 minutos, Retegui deu vantagem ao Al Qadisiya e viu o companheiro de equipa, Julian Quiñones ampliar a vantagem no marcador, após assistência precisamente do internacional português.

Aos 36 minutos, o Al Ahli beneficiou de uma grande penalidade, assinalada pelo português Luís Godinho e convertida com sucesso por Ivan Toney. Ora, o árbitro voltou a ter um papel importante no rumo do encontro, pelo que assinalou novo castigo máximo, em cima do intervalo.

Retegui partiu para a bola e chegou ao «bis» no encontro, colocando novamente a vantagem do Al Qadisiya em dois golos de diferença, um resultado que se manteve até ao apito do árbitro.

A segunda parte não começou de feição para a equipa visitante, em particular para Otávio. O internacional português lesionou-se e teve de ser substituído por Al Juwayr, logo aos 48 minutos.

Do outro lado, Galeno também deixou o relvado dez minutos depois e aos 61, Atangana reduziu a desvantagem do Al Ahli, a passe de Kessié. O costa-marfinense inverteu os papéis a meio da segunda parte e levou à loucura os milhares de adeptos presentes no King Abdullah Sports City, em Jeddah.

O cruzamento de Mahrez foi meio golo e a finalização de cabeça do antigo jogador do Barcelona completou uma jogada verdadeiramente sensacional dos comandados de Matthias Jaissle.

Já no período de compensação do segundo tempo, a equipa da casa quase confirmou a reviravolta no marcador, mas o golo acabou por ser anulado e as duas equipas tiveram pela frente mais 30 minutos de futebol.

Neste período extra, o Al Ahli viu dois golos serem anulados por posição irregular e tudo se decidiu da marca dos onze metros. Aí, apenas Al Salem falhou para a equipa forasteira, que viu o Al Ahli converter com sucesso todas as grandes penalidades e carimbar a passagem às «meias» da competição.