Começou no dia 16 de dezembro e terminou já no dia 17. Assim foi o CD Marino-Cornellà, da Taça do Rei.

A partida estava inicialmente agendada para as 20h00 (hora de Tenerife, a mesma de Portugal Continental), mas os equipamentos do emblema catalão foram extraviados e não chegaram ao destino programado.

O CD Marino ainda ofereceu o equipamento alternativo ao adversário, mas as restrições impostas pela covid-19 inviabilizaram esse plano, pelo que o Cornellá teve de esperar que chegassem os equipamentos, que entretanto a companhia aérea resposável pelo erro tinha ido buscar à Catalunha.

O jogo acabou por ser adiado para as 22h30 (23h30 hora de Madrid e da Catalunha) e só terminou perto das 00h30 desta quinta-feira, com a vitória por 1-0 da formação visitante.