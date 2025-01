No último jogo do dia para a Taça do Rei, o Athletic Bilbao foi ao terreno do UD Logroñés, da quarta divisão, vencer nas grandes penalidades, numa partida a contar para os 16-avos da competição.

Um jogo muito batido entre as duas equipas onde só se encontrou o vencedor já depois dos 120 minutos, dado que a partida terminou empatada a zero.

Na decisão pelos pontapés de castigo máximo, o clube primodivisionário foi mais forte e acabou por triunfar por 3-4.

O At. Bilbao segue assim para a próxima fase da competição, já a caminhada do Logroñés termina por aqui.

Veja aqui o penálti que confirmou a passagem do At. Bilbao aos «oitavos»: