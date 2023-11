O Granada foi desclassificado da Taça do Rei. O clube de André Ferreira e Wilson Manafá foi informado sobre a decisão do Conselho de Disciplina da Real Federação de Futebol Espanhola (RFEF) nesta terça-feira.

Apesar da vitória frente ao Arosa, por 3-0, o Granada acabou por ser desqualificado devido à utilização irregular do guarda-redes Adri López.

O guardião espanhol de 24 anos faz oficialmente parte da equipa B e, não estando nos 25 inscritos do plantel principal na La Liga, só poderia ser utilizado na Taça do Rei se tivesse menos de 23 anos, pois esta é uma competição não-profissional.

Segundo o diário espanhol Marca, o Granada foi avisado sobre esta irregularidade, mas acabou por ir a jogo com Adri López. O Arosa, do quinto escalão do futebol espanhol, impugnou a partida e garante desta forma a passagem à próxima fase.