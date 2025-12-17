O Real Madrid suou para conseguir levar de vencida o Talavrera, da terceira divisão, na partida dos 16avos de final da Taça do Rei.

Carreras (ex-Benfica) foi titular nos merengues e foi numa ação em que o lateral esteve envolvido que o Real Madrid conquistou uma grande penalidade já perto do intervalo. Mbappé (41m) não vacilou e abriu o marcador em Talavera de La Reina.

O modesto Talavera acusou o golo sofrido e logo a seguir Farrando (45m+1) colocou a bola onde não queria e dilatou a vantagem da equipa primo-divisionária.

No entanto, no segundo tempo veio a reação. Aos 80 minutos, Arroyo fez a equipa da terceira divisão acreditar com um golo assistido por Farrando.

Mbappé (88m) tratou de serenar os ânimos, com ajuda do guarda-redes do Talavera, mas Di Renzo (90m+1) voltou a faturar para a formação da casa.

O Talavera ficou ainda muito perto do empate em cima do apito final, não fosse uma enorme defesa de Lunin ao cair do pano, a garantir o triunfo merengue.

Quem também teve muitas dificuldades foi o vizinho At. Madrid. Os colchoneros deslocaram-se às ilhas Baleares para defrontar o Atlético com o mesmo nome do arquipélago, equipa do quarto escalão espanhol.

Em quatro minutos, a formação comandada por Simeone marcou dois golos, por intermédio de Griezmann (16m) e Raspadori (20m). Contudo, o At. Baleares não se rendeu e reduziu a desvantagem ainda antes do intervalo, com o tento de Bonet (28m).

Na segunda parte, Griezmann (72m) devolveu a diferença de dois golos ao marcador para a equipa da capital, no entanto a formação da quarta divisão dispôs de duas grandes penalidades até ao final. Primeiro Tovar (80m) falhou a conversão, mas já em cima do minuto 90, Keita marcou.

Já não houve tempo para um novo empate e foi mesmo o At. Madrid que seguiu em frente para os oitavos de final da Taça do Rei.

O Villarreal, de Renato Veiga acabou eliminado pelo Racing Santander após perder por 2-1.

O central português viu do banco a formação da Cantábria chegar ao intervalo a vencer por dois golos após um bis de Arana (6m e 28m).

O melhor que o submarino amarelo conseguiu foi reduzir aos 86 minutos por intermédio de Ayoze Pérez, mas o golo do espanhol já foi insuficiente para evitar a derrota.

Outros resultados:

Cultural Leonesa-Levante, 1-0

Albacete-Celta de Vigo, 2-2 (3-0 após g.p.)

Huesca-Osasuna, 1-1 (2-4, a.p.)

Alavés-Sevilha, 1-0