O Barcelona apanhou um valente susto no terreno do Linares Deportivo, equipa do terceiro escalão do futebol espanhol. Os locais estiveram a vencer e os catalães tiveram de suar para operar a reviravolta na segunda parte do encontro referente aos 16avos de final da Taça do Rei.



Hugo Diaz marcou para o Linares ao minuto 19, Ousmane Dembelé (63m) e Ferran Jutglá (69m) garantiram o triunfo do Barça na eatapa complementar (1-2).



Nos outros jogos realizados esta quarta-feira, destaque para a vitória do Atlético Baleares na receção ao Celta de Vigo. A equipa do quarto escalão impôs-se por 2-1.

Nota ainda para o belo golo de William Carvalho na vitória do Betis de Sevilha no reduto do Valladolid (0-3).

Jogos desta quarta-feira:



Atlético Baleares-Celta Vigo, 2-1

Mirandés-Rayo Vallecano, 0-1

Valladolid-Bétis, 0-3

Linares-Barcelona, 1-2

Cartagena-Valência, 1-2

Eibar-Maiorca, 1-2

Leganes-Real Sociedad, 2-3