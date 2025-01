O Athletic Bilbao, atual detentor da Taça do Rei, foi eliminado esta quinta-feira da mesma competição, após derrota, em casa, diante do Osasuna (2-3). Em sentido contrário, o vizinho Real Sociedad bateu o Rayo Vallecano por 3-1 e segue para os quartos de final.

Grande surpresa no renovado San Mamés com o Athletic a cair, com estrondo, em casa, diante de um adversário que chegou ao intervalo já em vantagem (2-1), com Oroz a abrir o marcador, aos 41 minutos, a passe de Areso, antes de Budimir aumentar a vantagem, três minutos depois, na conversão de uma grande penalidade a punir uma falta sobre ele próprio.

Já em tempo de compensação, o Athletic ainda reduziu a diferença, com um golo de Nico Williams que renovou a esperança da equipa basca para a segunda parte.

Logo a abrir o segundo tempo, os bascos voltaram a festejar quando, aos 55 minutos, Óscar de Marcos empatou o jogo, mas a última palavra seria mesmo do atrevido Osasuna que acabou por recuperar a vantagem, aos 70 minutos, com um segundo golo de Budimir.

Fica, assim, pelo caminho o atual detentor da Taça do Rei que, curiosamente, já tinha sido eliminado por este mesmo Osasuna em 2023.

Entretanto, no Anoeta, a Real Sociedad carimbou o passaporte para os quartos de final num percurso inverso aos vizinhos de Bilbau. A equipa de San Sebastian chegou ao intervalo a vencer por 2-1, partindo na frente com golos de Oyarzabal (24m) e Olasagasti (45m+1), antes do visitantes reduzirem, num penálti convertido por Trejo (45+6m) ainda antes do intervalo.

Já na segunda parte, o Rayo ficou reduzido a dez, a partir do minuto 77, na sequência de um segundo cartão amarelo a Espino e, logo a seguir, a Real Sociedad acabou por chegar ao terceiro golo, desta vez, com assinatura de Sergio Gómez.