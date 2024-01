O sorteio dos oitavos de final da Taça do Rei, realizado esta segunda-feira, ditou um dérbi de Madrid, com o Atlético a receber o Real Madrid no Metropolitano.

O Barcelona, por seu lado, vai defrontar o modesto Unionistas de Salamanca que, ainda esta segunda-feira, afastou o Villarreal nos penáltis.

O sorteio ditou ainda os reencontros de Míchel, treinador do Girona, com o Rayo Vallecano, e também o de Quique Flores, atualmente no Sevilha, com o Getafe.

Esta ronda será disputada nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, com um jogo único.

Resultado do sorteio:

Unionistas-Barcelona

Tenerife-Maiorca

Getafe-Sevilha

Osasuna-Real Sociedad

Valencia-Celta

Athletic-Alavés

Atlético-Real Madrid

Girona-Rayo