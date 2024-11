Diego Simeone teve de ir buscar Julian Álvarez ao banco para conseguir ultrapassar o modesto Vic, do sexto escalão do futebol espanhol, na primeira eliminatória da Taça do Rei. Depois de oitenta minutos com um sólido nulo, foi o argentino que desbloqueou o marcador, na conversão de um polémico penálti, antes de matar o jogo co um segundo golo, numa transição rápida.

Com o Estádio Hipòlit Planàs em festa, com uma bancada suplementar que permitiu dobrar a lotação, os adeptos da modesta equipa vibraram ao longo de 80 minutos, com a equipa catalã a travar o gigante de Madrid, mas tudo mudou ao minuto 80, quando o árbitro assinalou uma falta polémica de Gil Bertana sobre Giuliano Simeone, filho do treinador colchonero.

O árbitro apontou para a marca dos onze metros, mas, num jogo sem VAR, não ficou claro se houve mesmo contato entre os dois jogadores.

O mesmo lance acabou ainda por ditar a expulsão de um jogador do Vic, por protestos e, logo a seguir, aos 89 minutos, Julian Alvarez, acabou por fazer um segundo golo, numa transição rápida.

O lance polémico que ditou um penálti e uma expulsão:

🤔Esta ha sido la jugada que ha dado lugar al penalti y la expulsión de Senye



¿Qué opináis?#LaCopaRTVE #CopadelRey



📺https://t.co/ZP36T37lE7 pic.twitter.com/oAWCeFrRRK — Teledeporte (@teledeporte) October 31, 2024

O segundo golo de Julian Álvarez: