O Barcelona conquistou, este sábado, em Sevilha, a Taça do Rei de Espanha com uma goleada por 4-0 ao Athletic Bilbao e, no regresso a casa, a festa do plantel blaugrana foi rija.

Os jogadores cantaram e dançaram com a taça como companhia e, claro, as imagens foram depois partilhadas nas redes sociais. Veja como foram os festejos no vídeo associado.