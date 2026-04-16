Artur Jorge e o Cruzeiro regressaram às derrotas, três jogos depois, e tudo graças a um golo ao cair do pano que confirmou o triunfo da Universidad Católica.

A formação chilena entrou melhor no encontro e, a jogar fora de portas, adiantou-se no marcador aos 29 minutos, por intermédio de Justo Giani. Este lance serviu de motivação para o Cruzeiro, que começou a dispor de algumas ocasiões para marcar, mas sem sucesso até ao intervalo.

Para os segundos 45 minutos, Artur Jorge trocou duas peças e assistiu-se a um jogo com muitas faltas e alguns cartões amarelos, um deles consequente de uma grande penalidade assinalada a favor da equipa brasileira. Matheus Pereira não tremeu e da marca dos onze metros fez o 1-1.

Quando tudo parecia apontar para uma reviravolta do Cruzeiro, chegou o balde de água fria para os adeptos. Jimmy Martínez surgiu no sítio certo para dar os três pontos aos visitantes, que têm agora os mesmos que a equipa orientada pelo técnico luso, e menos três do que o Boca Juniors, líder do Grupo D da Taça dos Libertadores.