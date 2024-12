Poucos dias após a conquista da Taça dos Libertadores, o Botafogo partilhou um filme que mostra os bastidores da histórica vitória, com Artur Jorge no comando técnico e Marlon Freitas no papel principal.

O capitão da formação brasileira foi o rosto de um dos excertos, que mostra o discurso emocionado do camisola 17, ainda no balneário, juntamente com o restante plantel a instantes do início do jogo contra o Atlético Mineiro.

Entre palavras de motivação, Marlon Freitas garantiu que ia correr até ao último minuto em memória do falecido pai, sob o olhar atento de todos os companheiros de equipa.

Veja aqui o discurso de Marlon Freitas no balneário:

Já após o apito final, Marlon Freitas dirigiu-se até ao balneário e protagonizou mais um momento verdadeiramente arrepiante, em que agradece ao pai pela conquista da Libertadores.

«Pai, eu consegui. Obrigado por tudo o que me ensinaste, por me ensinares a ser correto e leal. Obrigado por me ensinares a nunca desistir. Eu amo-te», afirmou o jogador, emocionado.

Veja aqui a mensagem de Marlon Freitas para o pai: