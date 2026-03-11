Taça dos Libertadores
VÍDEO: Botafogo de Anselmi eliminado da Taça dos Libertadores
Derrota por 1-0 no Rio de Janeiro deixa conjunto brasileiro pelo caminho, na terceira ronda de qualificação
Vai de mal a pior a passagem de Martin Anselmi pelo comando técnico do Botafogo, sendo que na madrugada desta terça-feira disse adeus à Taça dos Libertadores.
Após o empate a um golo no encontro da primeira mão, o conjunto do Rio de Janeiro recebeu e perdeu por 1-0 diante do Barcelona SC (Equador). O único golo foi apontado logo aos oito minutos, graças a um pontapé de fora da área de Milton Celiz, sem qualquer hipótese para o guarda-redes.
Recorde-se que o Botafogo ocupa o 14.º posto do Brasileirão, com três pontos em três jogos e este foi o terceiro encontro sem vencer, nos últimos quatro.
Assista ao único golo do encontro:
