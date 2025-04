O duelo entre Internacional (Brasil) e Nacional (Uruguai) terminou com um empate a três golos, mas com enorme mérito para a recuperação da formação da casa, que esteve a perder por 3-0.

Logo aos seis minutos, o conjunto visitante adiantou-se no marcador, graças ao golo de Julian Milan e pouco depois, Luciano Boggio dobrou a vantagem (10 minutos). Em cima do intervalo, o Nacional conseguiu fazer o terceiro e através de uma cara bem conhecida do futebol português.

Na sequência de um pontapé de canto, Sebastian Coates apareceu no sítio certo para desviar para o fundo da baliza.

Assista aqui ao golo apontado por Sebastian Coates:

A partir daqui, o Internacional deu início à recuperação, que começou com a grande penalidade convertida por Alan Patrick (45+1 minutos). No segundo tempo, Bernabei deu esperança aos adeptos presentes em Porto Alegre e Fernando confirmou o empate, após passe do autor do 1-0.

Este empate deixa o Nacional na última posição do Grupo F, na Taça dos Libertadores, com apenas um ponto, sendo que o Internacional é líder (à condição), com cinco.