Abel Ferreira fala sobre a temporada do Palmeiras, após uma autêntica «reformulação» no plantel e, acima de tudo, a criação da mentalidade de campeão com um grupo de jogadores muito jovem. O técnico português destaca a experiência do Flamengo, adversário na final da Taça dos Libertadores, este sábado (21h em Lisboa), e garante que a final será decidida nos «detalhes»:

Análise ao Flamengo e onze para a final da Libertadores

«Não acredito que o Flamengo, no fim de uma época desportiva em que poucas mudanças teve no plantel, ao contrário do que aconteceu com o Palmeiras, que vá fazer coisas diferentes. Tenho a certeza que é uma final, mas as equipas conhecem-se melhor do que nunca, ainda por cima o adversário conhece-me bem porque estou no Palmeiras há cinco anos. É uma final e será definida por detalhes.»

Carinho dos adeptos por Abel Ferreira

«É quase como um casamento que constróis ao longo do tempo. Quanto mais tempo passa, é como o vinho, fica melhor. Conhecemos os defeitos e as virtudes uns dos outros. Durante estes cinco anos de relacionamento falamos de 15 finais, dez títulos ganhos e mais uma final que vamos disputar este sábado. Não imaginava disputar três finais da Taça dos Libertadores. O carinho entre mim e os adeptos é recíproco e aconteça o que acontecer, estes momentos ficarão para sempre gravados na minha memória e no meu coração.»

Final da Libertadores de 2021 e mudanças no plantel

«Por questões de gestão do clube, vendemos o Estevão e vendemos o Ríos, mas continuámos a competir pelos títulos. Depois de toda essa reformulação e de termos criado uma mentalidade de campeão, porque uma coisa é ter um grupo de 15 ou 20 jogadores que já tinham essa cultura vencedora, outra é ter 12 ou 13 jogadores que entraram e era preciso voltar a criá-la. Isso foi o mais difícil, mas todos conseguimos fazê-lo. O Flamengo é experiente, se olhares para a nossa equipa, é jovem e irreverente. Tem presente e muito futuro.»