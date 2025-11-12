O Sporting empatou a um golo na deslocação ao reduto do Glasgow City, na primeira mão dos «oitavos» da Taça Europa.

Após terem caído da Liga dos Campeões frente à Roma (3-2 no agregado), as leoas entraram em campo para a nova competição europeia de futebol feminino e tiveram uma primeira parte para esquecer. Logo aos 20 minutos, as escocesas adiantaram-se no marcador, graças ao golo de Natalia Wróbel.

Este golo deu uma vantagem mínima ao Glasgow City, que a conseguiu agarrar até ao intervalo. As comandadas de Micael Sequeira voltaram do balneário mais fortes e tiveram diversas oportunidades para restabelecer o empate, mas o golo só chegou aos 75 minutos, por intermédio de Telma Encarnação.

O empate deixa tudo em aberto para a segunda mão, marcada para as 19h45 da próxima quarta-feira, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.