O sorteio desta terça-feira ditou os adversários das equipas portuguesas nos 16 avos de final da Taça Europa feminina, a nova competição da UEFA.

O Sporting vai defrontar as suecas do Rosengard, enquanto o Sporting de Braga terá pela frente o Anderlecht, da Bélgica.

As leoas chegam à prova após caírem na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões diante da Roma — vitória por 2-1 fora, mas derrota por 2-0 em casa — falhando assim uma histórica entrada na fase de liga da Champions.

Já as bracarenses, terceiras classificadas na última edição do campeonato nacional, tinham tentado em agosto o acesso à Liga dos Campeões, mas foram eliminadas pelo Brann na fase preliminar.

Será a primeira vez que Sporting e Rosengard se encontram numa competição europeia. A formação leonina arranca a eliminatória em casa, frente a um adversário que atravessa uma época complicada na Suécia, ocupando atualmente o 11.º lugar do campeonato.

Também o Sp. Braga terá uma estreia frente ao Anderlecht, começando a eliminatória no terreno das belgas. A primeira mão destes 16 avos de final está marcada para os dias 7 e 8 de outubro, ficando a segunda agendada para 15 e 16 do mesmo mês.

As equipas vencedoras seguem para os oitavos de final, com esta edição inaugural da Taça Europa feminina a disputar-se sempre em eliminatórias até à final.