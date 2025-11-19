O Sporting apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça Europa, depois de uma vitória por 3-1 diante do Glasgow City.

Depois de um empate 1-1 na primeira mão, as leoas receberam as escocesas na Academia Cristiano Ronaldo, e foram as visitantes que entraram melhor na partida. Na sequência de um livre, Golob assistiu Kozlova (41m) ao segundo poste para abrir o marcador e dar vantagem à escocesas.

Na segunda parte, Micael Sequeira fez entrar Carla Armengol, e foi dos pés da espanhola que saiu o passe decisivo para Telma Encarnação (73m) voltar a igualar a eliminatória. Grande finalização da internacional portuguesa, sem deixar cair a bola no chão.

O jogo teve de ir a prolongamento e foi no tempo extra que o Sporting completou a reviravolta no marcador. Beatriz com um cruzamento perfeito descobriu Telma Encarnação (100m) que, com sentido de oportunidade, cabeceou para o fundo das redes escocesas.

A abrir a segunda parte do prolongamento houve novo golo leonino. Excelente trabalho de Carla Armengol a receber dentro da área e a rematar por cima da guarda-redes Gibson, para fechar o resultado em 3-1.

Com este triunfo, o Sporting segue em frente na Taça Europa e aguarda pelo vencedor da eliminatória entre as neerlandesas do Ajax e as suecas do Hammarby, que jogam esta quinta-feira.