Inglório. O Sp. Braga foi eliminado da Taça Europa com um golo no último suspiro do prolongamento diante do Anderlecht (2-3) depois de ter estado por três vezes em vantagem nesta segunda eliminatória da nova competição da UEFA. Tal como em Bruxelas, as minhotas marcaram primeiro, mas permitiram o empate ainda na primeira parte. Já no prolongamento, a equipa portuguesa recuperou a vantagem, permitiu novo empate e acabou mesmo por cair aos 120 minutos na sequência de um erro crasso da capitã Patrícia Morais.

Sobre o relvado do novo Estádio Amélia Morais, a emblemática adepta do Sp. Braga, falecida em 2022, as minhotas arrancaram com boas perspetivas de passar à próxima fase depois do sensacional empate que trouxeram de Bruxelas (1-1), diante de um adversário recheado de internacionais e com larga experiência de Champions.

De facto, as belgas entraram com tudo neste jogo, determinadas em desfazer a igualdade e com pressa em colocar-se em vantagem na eliminatória. Foi, portanto, um início de jogo intenso, com o Anderlecht a assumir a iniciativa e a colocar, desde cedo, Patrícia Morais à prova com uma série de remates de fora da área.

Apesar da intensa pressão, a equipa comandada por Marwin Bolz não se deixou atemorizar e até defendeu com um bloco subido, procurando pressionar as belgas logo na zona de construção, acabando por tirar dividendos quando, aos 17 minutos, Melany Fortes, numa transição rápida, invadiu a área e foi ostensivamente derrubada por Ijzerman. Na marca dos onze metros, a brasileira Malu Schmidt colocou as minhotas em vantagem.

Um golo que deixou as belgas ainda mais irritadas. O jogo ganhou novo impulso, com o Anderlecht a impor um ritmo ainda mais acelerado, Patrícia Morais voltou a estar em evidência entre os postes, mas as visitantes acabaram mesmo por chegar ao empate, já perto do intervalo, aos 41 minutos, com Kristjánsdóttir a cruzar largo da esquerda para o desvio de Luna Vanzeir à boca da baliza.

Duas bolas nas traves antes do prolongamento

O intervalo chegava, assim, com a eliminatória totalmente empatada, com o mesmo resultado da primeira mão, mas o Anderlecht voltaria a impor uma entrada forte no arranque da segunda parte.

As belgas regressaram ao jogo a todo o gás, encostaram as minhotas à sua área e estiveram muito perto de virar o resultado. Carolina Rocha, com um espetacular corte, evitou o segundo golo das belgas e, logo a seguir, Delabre atirou ao lado, com Patrícia Morais fora do lance.

O Sp. Braga estava com dificuldades em responder, mas, na primeira oportunidade, esteve muito perto de marcar. A defesa do Anderlecht atrapalhou-se e Malu Schmidt aproveitou a «deixa» para ensaiar um pontapé de bicicleta que levou a bola à trave.

As belgas responderam na mesma moeda e Helsen, com um remate em jeito, também acertou no travessão. O jogo estava agora mais partido e o Braga teve nova oportunidade soberana para recuperar a vantagem: passe longo de Malu Schmidt, com Maria Alagoa a ganhar a linha de fundo e a cruzar atrasado para o remate de Cris Vieira para defesa apertada de Waldbillig.

Um lance que acabou por reforçar os índices de confiança das minhotas que acabaram por equilibrar a contenda até ao final do tempo regulamentar.

Golo de Cris e «bis» de Delabre

O Anderlecht procurou impor nova entrada forte, mas foi o Sp. Braga que desfez o empate, aos 95, numa transição rápida, com Malu Schmidt a conduzir a bola pelo corredor central e a abrir na esquerda, no momento certo, para Cris Vieira atirar a contar.

O Sp. Braga estava pela terceira vez em vantagem nesta eliminatória, mas o Anderlecht voltaria a empatar a contenda no último lance da primeira parte do prolongamento, com Amélie Delabre a recuperar uma bola e a marcar de ângulo apertado. Desilusão.

Nos últimos quinze minutos, Maria Alagoa teve uma oportunidade soberana para recuperar a vantagem, mas o jogo arrastou-se até ao minuto 120 e, quando parecia que íamos para a lotaria dos penáltis, aconteceu o tal golpe de teatro. Na sequência de um cruzamento inofensivo de Amélie Delabre, Patrícia Morais tentou chegar à bola, mas acabou por desviá-la para as próprias redes.

Um resultado muito ingrato, sobretudo para a capitã do Sp. Braga que esteve em destaque ao longo do jogo e acabou o jogo sem conseguir disfarçar um enorme desconsolo.

Sem o Sp. Braga, sobra apenas o Sporting para o sorteio dos oitavos de final que está marcado para a próxima sexta-feira.

FICHA DO JOGO

Estádio Amélia Morais, em Braga

Árbitro: Maria Marotta (Itália)

Assistentes: Veronica Martinelli e Stefania Signorelli

SP. BRAGA: Patrícia Morais; Carolina Rocha (Ágata Pimenta, 64m), Lewis, Amardóttir e Alícia Correia; Nadia Bravo (Maria Alagoa, 64m), Ana Rodrigues (Irina Soba, 115m) e Van de Ven (Ria Öling, 104m); Melany Fortes (Cris Vieira, 55m), Malu Schmidt e Halldórsdóttir (Ana Cunha (115m).

Não utilizadas: Lima, Maria Miller, Dudukovich, Banks, Daniela Silva e Rita Melo

ANDERLECHT: Waldbillig; Ijzerman (Nia Elyn, 90m), De Caigny, Gallo e Deloose; Delabre, Vätafu (Mickaella Cardia, 75m) e Helsen; Kristjánsdóttirz, Jonusaité (Minnaert, 84m) e Vanzeir (Meersman, 84m).

Não utilizadas: Van de Poel, Pues, Baert, Bal, Martone e Verhoeven.

Resultado ao intervalo: 1-1

Marcadoras: Malu Schmidt (18m, gp), Luna Vanzeir (41m), Cris Vieira (95m) e Amélie Delabre (105 e 120m).

Disciplina: Cris Vieira (62m), Azzurra Gallo (71m), Amélie Delabre (87m), Kristjánsdóttir (104m) e De Caigny (115m).

Resultado final: 2-3 (a.p.)