Sporting e FC Porto estrearam-se esta terça-feira na Taça Hugo dos Santos, com vitórias no Grupo B, ao baterem, respetivamente, o Imortal (86-68) e o CA Queluz (89-75).

No Pavilhão João Rocha, os leões bateram os algarvios, num jogo em que Cat Barber esteve em especial destaque, acumulando 27 pontos para a sua equipa, num total de 22 lançamentos.

O jogo até começou equilibrado, com um empate no primeiro período (17-17), mas depois a equipa da casa explodiu definitivamente no segundo período, com um parcial de 31-14, que lhe permitiu gerir o jogo até final, fechando o resultado final com uma diferença de 18 pontos (86-68).

Entretanto, no Dragão Arena, o FC Porto entrou forte frente à equipa de Queluz e cavou uma diferença no marcador nos três primeiros períodos, com um jogo coletivo forte, mas com três elementos a destacarem-se a nível pontual: Toney Douglas, Tanner Omlid e Phil Fayne somaram todos 14 pontos.

Os visitantes ainda venceram o último período, com uma diferença de 11 pontos (26-15), mas não conseguiram anular a diferença que a equipa Fernando Sá acumulou nos três primeiros períodos (74-49).