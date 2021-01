O Arsenal teve de ir a prolongamento para garantir a continuidade na Taça de Inglaterra. Arteta bem pode agradecer ao experiente Andy Carroll, que desperdiçou duas grandes oportunidades para dar o triunfo ao Newcastle no tempo regulamentar.



Com Cédric Soares no onze, a formação londrina marcou o primeiro golo do encontro aos 109 minutos, por intermédio do jovem Emile Smith-Rowe.



O Newcastle ainda procurou anular a desvantagem mas o inevitável Pierre-Emerick Aubameyang fixou o resultado final (2-0) ao minuto 117, garantindo o passaporte para a 4.ª eliminatória da competição.



Recorde-se que o Arsenal venceu a última edição da Taça de Inglaterra.