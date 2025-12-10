Os brasileiros do Flamengo venceram os mexicanos do Cruz Azul por 2-1, no Estádio Ahmad bin Ali, no Qatar, em jogo da segunda fase da Taça Intercontinental, e agora estão a apenas um passo da final com o Paris Saint-Germain.

Apesar de ser um jogo dos quartos de final da Taça Intercontinental, a FIFA decidiu atribuir troféus em todos os jogos, neste caso, estava em causa do Dérbi das Américas, com o vencedor da Taça Libertadores a defrontar o vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf.

Entrou melhor o Flamengo, mas com um percalço, com Bruno Henrique a rebentar com a bola numa tentativa de remate. A verdade é que a equipa carioca, com um bloco subido, estava a colocar muitos problemas aos mexicanos e acabou mesmo por abrir o marcador, aos 14 minutos, com um golo do incontornável Arrascaeta, a aproveitar um erro crasso de Piovi.

O Cruz Azul chegou ao empate, mesmo antes do intervalo, com Jorge Sánchez, ex-FC Porto, a rematar uma bola de fora da área, depois de um alívio incompleto do Flamengo.

Já na segunda parte, com o ex-Sporting Gonzalo Plata a render o ex-Gil Vicente Samuel Lino, o Flamengo voltou a entrar mais forte e acabou por recuperar a vantagem, aos 71 minutos, como novo golo de Arrascaeta depois de um bom lance desenhado pelo ex-Benfica Everton Cebolinha.

O resultado seguiu em aberto até ao final, mas é o Flamengo que marca lugar nas meias-finais da Taça Intercontinental e que vence o Dérbi das Américas.

Na meia-final da Taça Intercontinental, o Flamengo irá medir forças, já no próximo sábado, com os egípcios do Pyramids, o vencedor da Liga dos Campeões africana. O vencedor deste jogo irá depois discutir o título com o Paris Saint-Germain, o campeão europeu, numa final que está marcada para 17 de dezembro.

