Depois de vencer a Libertadores e o Brasileirão na última semana e meia, o Botafogo, treinado por Artur Jorge, perdeu por 3-0 ante o Pachuca, na Taça Intercontinental, no jogo da 2.ª eliminatória, ficando assim eliminado da competição, esta quarta-feira.

Três dias depois de vencer o Brasileirão e de uma longa viagem, de cerca de 15 horas, entre o Brasil e o Qatar, Artur Jorge fez algumas alterações no onze inicial, num jogo que chegou ao intervalo empatado sem golos.

O Pachuca teve ascendente nos minutos iniciais e Botafogo conseguiu equilibrar na reta final da primeira parte, mas o 0-0 só se alterou mesmo após o intervalo.

Aos 50 minutos, o nulo no dérbi das Américas foi desfeito com um grande golo do internacional marroquino Oussama Idrissi. O atacante, pela esquerda, combinou com Bryan González, recebeu do mexicano e, na área, com duas simulações, sentou três adversários e arranjou espaço e tempo para rematar de pé direito para o 1-0, batendo o guarda-redes John.

Artur Jorge fez entretanto quatro substituições, mas o Botafogo tardou em responder e foi o Pachuca a aumentar a vantagem aos 66 minutos, pelo recém-entrado Nelson Deossa. O colombiano, a passe de Pedro Pedraza, após uma recuperação de bola perto da área do Botafogo, rematou na esquerda da área, de pé direito, para o 2-0.

Pouco depois, Artur Jorge apostou tudo ao ataque com a saída de Ponte para a entrada de Tiquinho Soares e o Botafogo até conseguiu, por alguns minutos, mais aproximação à área da equipa mexicana. Porém, num desses momentos, o Pachuca conseguiu uma saída rápida, Deossa arrancou com muito espaço pelo lado direito, fez um passe longo para a esquerda onde surgiu Idrissi, com espaço, a servir a entrada de Salomón Rondón em zona central, para o internacional venezuelano de 35 anos rematar para o 3-0, aos 80 minutos.

O Pachuca, que vinha de seis derrotas nos últimos oito jogos a nível interno, no México, consegue uma importante vitória perante uma equipa que vinha de uma semana de sonho e vai agora jogar o play-off de acesso à final ante o Al-Ahly, do Egito, no sábado, às 17 horas. A final, que vai opor mexicanos ou egípcios ao Real Madrid, joga-se na próxima quarta-feira (17h00).