Taça Intercontinental: PSG disputa final a 17 de dezembro
FIFA divulgou datas para a competição que arranca este domingo, com o jogo entre Pyramids (Egito) e Auckland City (Nova Zelândia)
Já são conhecidas as datas para a edição de 2025 da Taça Intercontinental, com destaque para a final, que já tem uma equipa garantida... o PSG dos portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.
O encontro decisivo acontece a 17 de dezembro, sendo que os jogos arrancam já este domingo, com o embate entre Pyramids (Egito) e Auckland City (Nova Zelândia). O vencedor da Taça dos Libertadores só entra em prova a 10 de dezembro, sendo que ainda estão oito equipas em competição, com a final a ter lugar no dia 29 de novembro.
A FIFA não confirmou o local onde será realizada a final da Taça Intercontinental, indicando apenas que será «comunicado em breve».
Confira aqui todas as datas para a Taça Intercontinental:
14 de setembro: Pyramids-Auckland City
23 de setembro: Al Ahli-Pyramids ou Auckland City
10 de dezembro: Vencedor da Taça dos Libertadores-Cruz Azul
13 de dezembro: Vencedor do jogo a 10 de dezembro-Vencedor jogo de 23 de setembro
17 de dezembro: Final (PSG-Vencedor do jogo a 13 de dezembro)
The dates and venues for the first FIFA Intercontinental Cup 2025 match-ups have been confirmed:— FIFA (@FIFAcom) September 10, 2025