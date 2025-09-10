Já são conhecidas as datas para a edição de 2025 da Taça Intercontinental, com destaque para a final, que já tem uma equipa garantida... o PSG dos portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.

O encontro decisivo acontece a 17 de dezembro, sendo que os jogos arrancam já este domingo, com o embate entre Pyramids (Egito) e Auckland City (Nova Zelândia). O vencedor da Taça dos Libertadores só entra em prova a 10 de dezembro, sendo que ainda estão oito equipas em competição, com a final a ter lugar no dia 29 de novembro.

A FIFA não confirmou o local onde será realizada a final da Taça Intercontinental, indicando apenas que será «comunicado em breve».

Confira aqui todas as datas para a Taça Intercontinental:

14 de setembro: Pyramids-Auckland City

23 de setembro: Al Ahli-Pyramids ou Auckland City

10 de dezembro: Vencedor da Taça dos Libertadores-Cruz Azul

13 de dezembro: Vencedor do jogo a 10 de dezembro-Vencedor jogo de 23 de setembro

17 de dezembro: Final (PSG-Vencedor do jogo a 13 de dezembro)