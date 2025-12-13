O Flamengo assegurou a presença na final da Taça Intercontinental, após vencer o Pyramids por 2-0, no play-off de acesso ao jogo decisivo da competição.

Poucos dias após se ter sagrado vencedor da Taça dos Libertadores e do Brasileirão, o conjunto orientado por Filipe Luís adiantou-se no marcador aos 24 minutos, por intermédio de Léo Pereira. Já no segundo tempo, foi a vez de Danilo confirmar o segundo da formação brasileira e dar alguma tranquilidade à equipa.

Recorde-se que, na última quarta-feira, o Flamengo já tinha vencido o Cruz Azul com um «bis» de Arrascaeta e assim garantido uma das vagas na final desta primeira edição da Taça Intercontinental.

Este triunfo coloca o Flamengo no encontro de todas as decisões e precisamente contra o PSG dos portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos. O jogo está marcado para esta quarta-feira, a partir das 17h, no Qatar.