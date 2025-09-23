Os egípcios do Pyramids derrotaram o Al Ahli (3-1), conquistaram a Taça do Pacífico e avançaram para o play-off de acesso à final da Taça Intercontinental. Na noite desta terça-feira, em Jeddah (Arábia Saudita), Demiral (ex-Sporting) e Galeno foram titulares nos anfitriões.

O avançado congolês Fiston Mayele revelou-se decisivo ao assinar um hat-trick, com golos aos 21, 71 e 75 minutos. Pelo meio, aos 45m, o avançado Ivan Toney ainda empatou para os campeões asiáticos, de penálti.

O Pyramids, que conquistou a Liga dos Campeões africana pela primeira vez na temporada passada, espera pelos mexicanos do Cruz Azul ou pelo campeão da Libertadores, que será conhecido no final de novembro.

A formação que ultrapassar o play-off, a 13 de dezembro, vai disputar a final da Intercontinental com o PSG, apurado automaticamente. Esse duelo está agendado para 17 de dezembro.

Em 2024, o Real Madrid venceu os mexicanos do Pachuca por 3-0, em Lusail, no Qatar. De recordar que a Taça Intercontinental junta os campeões das seis confederações da FIFA.

