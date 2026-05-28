O Botafogo viajou na madrugada desta quinta-feira para a capital da Venezuela e venceu o Caracas por 3-1, na última jornada da fase de grupos da Taça Sul-Americana.

As duas equipas já estavam apuradas para as fases seguintes, e foi o Caracas que entrou melhor na partida apesar das duas substituições forçadas que teve de fazer aos 19 e 25 minutos, após as saídas de Quintero e Vegas. Mesmo assim, um autogolo do avançado Chris Ramos (36m) deu a vantagem à formação da casa.

No segundo tempo, o fogão reagiu e o mesmo Chris Ramos (61m) desta vez marcou na baliza certa e empatou o encontro. A reviravolta no marcador foi concretizada por Kauan Toledo (72m), apenas um minuto depois de ter entrado em campo.

Antes do final do encontro ainda houve tempo para o golo de Joaquin Correa (90m+2), que confirmou o triunfo e manteve a invencibilidade do Botafogo na prova. O fogão segue agora diretamente para os oitavos de final, enquanto o Caracas apura-se para os dezasseisavos de final.

Veja aqui o resumo do encontro: