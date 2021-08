O Palmeiras, do português Abel Ferreira, empatou 1-1 na noite de terça-feira, em visita ao São Paulo, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Taça Libertadores, a qual venceu na última época.

No Estádio Morumbi, em São Paulo, o primeiro golo só apareceu na segunda parte do jogo, aos 54 minutos, com o médio Luan, do São Paulo, a aproveitar um ressalto para fazer o 1-0, numa recarga, depois de duas defesas do guarda-redes Weverton. A equipa de Abel Ferreira continuou a tentar e, aos 74 minutos, o médio Patrick de Paula equilibrou o marcador através de um livre direto.

No final do jogo, o treinador do Palmeiras elogiou a capacidade da equipa em manter-se no jogo e procurar o empate, dizendo ainda que o «verdão» merecia mais.

«Depois de um golo contra a corrente, fomos capazes de continuar a impor o nosso jogo e fazer o empate, com justiça. Se tivesse de existir um vencedor tinha de ser o Palmeiras, por tudo o que fez nos 90 minutos», disse Abel Ferreira.

Já o treinador do São Paulo, Hernán Crespo, considerou ter sido um jogo equilibrado, mas acredita que a equipa pode fazer história na segunda mão dos quartos de final da Libertadores.

«Estou convencido que vamos chegar ao Allianz Parque para fazer história. Como campeões da Taça Libertadores e com o plantel que têm são favoritos, mas acreditamos (...). Temos vontade de ganhar», disse o treinador argentino.

O Palmeiras vai receber o São Paulo no dia 18, no Allianz Parque, para decidir quem passa às meias-finais da prova.