O Botafogo de Renato Paiva qualificou-se para os oitavos de final da Taça Libertadores com uma vitória sobre os chilenos do Universidad de Chile (1-0), num jogo em que ficou reduzido a dez muito cedo e com um espectador especial nas bancadas do Estádio Nilton Santos: o novo selecionador Carlo Ancelotti.

A equipa do Rio de Janeiro parece ter várias vidas nesta competição, mas a verdade é que continua na corrida para renovar o título que Artur Jorge conquistou há um ano. Depois de duas derrotas nas três primeiras jornadas, a equipa de Renato Paiva acabou por recuperar e garantir a presença nos oitavos de final, num jogo difícil, em que ficou reduzida a dez a partir dos 27 minutos, quando Jair fez um carrinho mal medido sobre Aránguiz e foi expulso após revisão do VAR.

A equipa carioca fez uma roda no relvado, reorganizou-se e assumiu as rédeas de um jogo em que os chilenos jogavam para o empate. Dez minutos depois, Savarino cruzou da linha lateral e Igor Jesus elevou-se na área para fazer 0 1-0.

Já na segunda parte, a Universidad teve várias ocasiões para empatar, com destaque para um remate de Aránguiz à trave. Fernández também acertou no ferro, enquanto Guerra desperdiçou uma oportunidade flagrante. O Botafogo também ameaçou marcar um segundo golo, em transições rápidas, mas o resultado não sofreu alterações e, assim, Renato Paiva, acompanha o Palmeiras de Abel para Ferreira para os oitavos.

Com esta vitória, o Botafogo garantiu o segundo lugar do grupo A, com 12 pontos, a mesma pontuação do Estudiantes que venceu o Carabobo por 2-0, enquanto a Universidad de Chile, no terceiro lugar, terá de disputar um play-off de acesso à Taça Sul-Americana.

O resumo do jogo: