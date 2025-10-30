O Flamengo é o primeiro finalista da Taça Libertadores. O feito foi alcançado depois de, na madrugada desta quinta-feira, ter empatado com o Racing a zero na segunda mão das meias-finais.

No entanto, um jogo tão «pacato» no que ao resultado diz respeito, foi bastante atribulado antes do apito final. Para começar, o jogo foi adiado em 20 minutos devido à festa dos adeptos argentinos que causaram o caos no trânsito junto ao Cilindro, como é conhecido popularmente o estádio do Racing, e dificultaram a chegada do mengão ao recinto.

Já com a equipa do Flamengo no estádio, novo atraso do início da partida, pois a festa tomou contornos espetaculares com muita pirotecnia lançada. O fumo que se verificou de seguida, fez com houvesse novo início retardado.

No jogo propriamente dito, Gonzalo Plata (ex-Sporting) foi expulso, mas a bola teimou em não entrar e valeu o triunfo por 1-0, registado na primeira mão, para colocar o Flamengo no jogo decisivo da Taça Libertadores, a quarta vez nas últimas sete edições.

Os rubro-negros aguardam pela decisão da segunda meia-final, entre Palmeiras e LDU Quito, do Equador. A equipa de Abel Ferreira joga na madrugada de quinta-feira para sexta-feira e parte com uma desvantagem de 3-0.

Veja aqui o resumo do encontro entre Racing e Flamengo: