O Botafogo comandado por Artur Jorge não foi além de um nulo na visita aos colombianos do Junior Barranquilla na última jornada da fase de grupos da Taça Libertadores, terminado esta fase com os mesmos pontos do que os colombianos, mas no segundo lugar do Grupo D.

Já com a qualificação para os oitavos de final garantida, Artur Jorge apostou num onze misto, com seis habituais suplentes a entrarem de início, mas a equipa carioca até entrou bem no jogo e teve as primeiras oportunidades para abrir o marcador, por Óscar Romero e Tchê Tchê.

No entanto, a intensidade do jogo caiu a olhos vistos na segunda parte, sobretudo depois da expulsão de Diego Hernández, após uma entrada dura do avançado uruguaio sobre Enamorado, que lhe valeu um vermelho direto.

Em vantagem numérica, os colombianos cresceram no jogo, mas também não conseguiram desfazer o nulo.

