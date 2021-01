O Palmeiras de Abel Ferreira empatou na última madrugada com o Vasco da Gama, mas o tema de conversa, na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo, concentrou-se a final da Taça Libertadores, marcada para o próximo sábado, frente ao Santos, no Estádio Maracanã. O treinador português poupou os prováveis titulares e garante que «a galera está preparada».

«É um jogo muito particular, é uma final. É fruto de um grande trabalho das duas equipes. Chegam as duas com mesmo desejo e ambição. Da minha parte, vamos nos preparar como temos feito em todos os jogos, encarar as emoções que temos e aceitá-las. Quando chegar o momento do apito do árbitro concentrar nossa energia para o plano de jogo... Não é esta semana. Tenho falado antes. Não vamos nos preparar agora, estamos a preparar-nos. Tenha certeza absoluta que essa galera está preparada para esta final», atirou.

A verdade é que Abel Ferreira, aos 42 anos, está próximo de conquistar seu primeiro título como treinador profissional, uma vez que, além da Libertadores, terá a oportunidade de disputar a Copa do Brasil. «Para ganhar títulos temos de estar em clubes como o Palmeiras. Foi esse o grande desafio que aceitei. Senti e sinto que temos todas condições para isso. Foi por isso que atravessei o Atlântico, para eu, juntamente com os jogadores, neste grande clube, trabalhar para chegar em decisões e ganhar. Encaro de forma natural. Por trás está muito trabalho, não esqueço o trajeto desde quando comecei até agora. Há sempre uma primeira vez, temos de aproveitar... desafiar-nos e dar nosso melhor», comentou.

Apesar de tudo, o treinador sente-se preparado para um jogo de tudo ou nada. «Além da tensão e da emoção, foi para isso que estudei e trabalhei tanto, para chegar à final e desfrutar com responsabilidade e viver este momento. Nem todos jogadores e treinadores chegam à final. Temos esse privilégio e temos de fazer o que nos compete, que jogar em alto nível», acrescentou.

Abel Ferreira poupou os habituais titulares, mas o Palmeiras vem de uma sequência de dez jogos em trinta dias. «Acho que tem sido a primeira vez na história que uma equipe tem dez jogos no mês. Não sei se mais alguém teve, mas desafio quem gosta de estudar futebol. Estou convencido que somos uma das únicas equipes com dez jogos no mês. É duro, pesado, temos de pensar no presente e no futuro, pensar de forma global, na gestão de energia e jogar na máxima força. A cada jogo jogaram aqueles que estavam na máxima força. É humanamente impossível», comentou.

O treinador do Verdão vai agora concentrar-se totalmente na preparação da final de sábado. «Temos um trabalho que está a ser feito desde quando chegamos. Eu com jogadores, jogadores comigo, conhecem os princípios. Tivemos esse tempo, é verdade. Jogar de dois em dois dias, dez jogos no mês... Temos de fazer essa gestão. Não há outra forma sob pena de termos muitos lesionados. Tivemos alguns. Chegamos a três ou quatro dias da final da Libertadores com a equipe inteira, preparados. Vamos recuperar estes, seguramente estaremos prontos para a final», referiu.

Quanto à motivação, Abel Ferreira lembra que é uma final e não há maior motivação do que essa. «É uma oportunidade que temos. Trabalhamos toda nossa vida para chegar ao futebol de mais alto nível. Temos de aproveitar. Esta final não é nada mais nada menos do que fruto do trabalho que fizemos. É essa pergunta que temos de fazer. É o que nos trouxe até aqui. Não vamos alterar processos, vamos manter a nossa identidade, a nossa forma de ser e estar dentro do grupo. É normal que fora comente, o que vou dizer aos jogadores é que desfrutem do momento. Que vivam esse momento com grande intensidade, que façam aquilo que sabem fazer, que é jogar futebol em alto nível», destacou ainda.----------