O São Paulo de Cédric Soares apurou-se esta madrugada para os quartos de final da Taça Libertadores depois de vencer nas grandes penalidades o At. Nacional da Colômbia, após um empate a um golo.

O lateral português foi titular e viu André Silva (ex-V. Guimarães, Arouca e Rio Ave) abrir o marcador logo aos três minutos de jogo.

O resultado na primeira mão tinha sido um nulo e no segundo tempo a formação colombiana respondeu por intermédio de Morelo (70m) levando o jogo para a decisão da marca de grande penalidade.

Nos penáltis, Matheus Uribe (ex-FC Porto) e Hinestroza falharam para o At. Nacional, Marcos Antônio (ex-Estoril) não conseguiu converter para o São Paulo. Cédric foi chamado a bater o penálti decisivo e não vacilou, levando a equipa brasileira até aos «quartos» da competição.

Sorte diferente teve o Fortaleza de Renato Paiva que depois de perder por 2-0 frente aos argentinos do Veléz Sarsfield acabou por ser eliminado.

Dois golos na primeira parte bastaram para derrotar a formação brasileira. Logo aos sete minutos, Carrizo abriu o marcador e aos 28 minutos Galvan fez o 2-0 final.

Combinado com o nulo trazido da primeira mão, este resultado ditou a eliminação da formação brasileira.