Abel Ferreira conseguiu apurar o Palmeiras para a final da Taça Libertadores 21 anos depois da última presença da equipa brasileira no jogo de atribuição do maior título de clubes do continente americano.

O conjuto de São Paulo até perdeu em casa por 2-0 com o River Plate, mas salvou-se graças ao triunfo «gordo» por 3-0 na Argentina no encontro da 1.ª mão.

Ao intervalo, o Palmeiras já perdia por 2-0, com golos do paraguaio Rojas e do colombiano Santos Borré, aos 29 e 44 minutos.

Na segunda parte, a equipa de Abel esticou ao máximo a vantagem na eliminatória, mas não se livrou de alguns sustos perante um River Plate que foi amplamente superior ao longo do jogo e que até chegou ao empate por intermédio de Montiel aos 52 minutos. Chamado a intervir, o VAR decortinou um fora de jogo de Borré numa fase anterior da jogada.

O Palmeiras respirou de alívio, mas continuou a passar por inúmeros calafrios até ao apito final, mesmo depois de o River Plate ficar reduzido a dez aos 73 minutos por expulsão de Rojas.

Aos 75 minutos, o árbitro apontou para a marca de penálti, mas reverteu a decisão depois de rever o lance e descortinar uma simulação de Matías Suárez.

Já dentro dos dez minutos finais, Santos Borré, com tudo para fazer o 3-0 para o River acertou no poste esquerdo e nos descontos a equipa brasileira voltou a ser bafejada pela sorte, quando Montiel falhou a última grande oportunidade dos argentinos e o VAR avaliou novo possível penálti para o River.

Apesar do sofrimento, o Palmeiras, com Abel Ferreira ao leme, está na quinta final de Libertadores do palmarés, troféu que só venceu uma vez: em 1999 com Luiz Felipe Scolari.

Depois de Jorge Jesus no ano pasado pelo Flamengo, há mais um português prestes a fazer história na América do Sul: a final será a 30 de janeiro no Maracanã frente ao vizinho Santos ou o Boca Juniors.

