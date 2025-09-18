VÍDEO: Palmeiras de Abel ganha vantagem nos «quartos» da Libertadores
«Verdão» foi à Argentina vencer o River Plate por 2-1 diante de 80 mil espectadores
O Palmeiras de Abel Ferreira venceu na madrugada desta quinta-feira o RIver Plate por 2-1, numa partida a contar para a primeira mão da Taça dos Libertadores.
A equipa do português entrou melhor no encontro e, logo aos seis minutos, Gustavo Goméz correspondeu da melhor forma ao canto de Andreas Pereira e cabeceou para o fundo das redes argentinas.
Antes do intervalo, Vitor Roque (41m) dilatou a vantagem no marcador depois de um grande passe de José Lopez a isolar o avançado de 20 anos.
O River Plate conseguiu reagir apenas ao minuto 89. Lucas Quarta rematou forte de fora da área e um desvio na defesa do verdão enganou Weverton.
Com este triunfo em Buenos Aires, diante de 80 mil espectadores no Monumental, o Palmeiras parte em vantagem nos quartos de final da Taça dos Libertadores. A segunda mão joga-se no Brasil, na madrugada próxima quinta-feira, dia 25 de setembro.
Veja aqui o resumo do encontro: