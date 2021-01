Vindo de uma eliminação na Taça e de um empate para a Liga em Alvalade, o Sporting mostrou que o momento que atravessava era, afinal, um falso negativo.

A equipa de Ruben Amorim foi ao lugar mais recôndito da alma resgatar a esperança que parecia ter começado a escapar quando Marega desatou um jogo nivelado por baixo ao minuto 79.

FILME, FICHA DE JOGO E VÍDEOS

Condicionado pela zaragatoa mas não só, o FC Porto apresentou-se em campo com cinco alterações comparativamente com o clássico frente ao Benfica. Sobretudo sem Sérgio Oliveira, figura central desde dragão de 2020/21, o agitador Luis Díaz, a profundidade Taremi e o híbrido Otávio, que continua de fora.

O Sporting também não pôde contar com os habituais titulares Neto e Nuno Mendes, nem com Sporar, mas na contagem de espingardas foram os azuis e brancos quem ficaram com o paiol mais vazio.

Ainda assim, o campeão nacional esteve por cima durante largos períodos da primeira parte. A jogar no corredor central, nas costas de Marega, Jesús Corona foi o principal municiador do jogo do FC Porto, com bolas para as costas da defesa a três do Sporting e uma aproximação ao golo.

Mesmo sem terem de se preocupar com Taremi, a cumprir castigo, Feddal, Gonçalo Inácio e Coates sentiram dificuldades para controlar as penetrações de adversários: Marega, Zaidu e até Uribe conseguiram furar o bloco leonino em pelo menos três ocasiões.

O Sporting virou a meia-hora de jogo sem qualquer remate efetuado, mas a partir daí conseguiu travar o ímpeto portista com a reta final da primeira parte à vista, quando Pedro Gonçalves e Tiago Tomás assumiram protagonismo.