O Rio Ave e o Santa Clara empataram a dois golos (2-2) na primeira jornada do Grupo D da Taça da Liga, em encontro realizado em Vila do Conde.



Luiz Phellype (15m), avançado cedido pelo Sporting, inaugurou o marcador para o Santa Clara na sequência de um castigo máximo e Aziz (16m) anulou a desvantagem logo depois após uma enorme falha da defensiva contrária.



Jean Patric (34m) ainda colocou novamente a equipa dos Açores na frente do marcador. Porém, Zé Manuel viria a fixar o resultado final, já na etapa complementar do encontro (59m).



O FC Porto, que descansou na primeira jornada, visita o Santa Clara a 26 de outubro.



Na terceira e última jornada, a 15 de dezembro, realiza-se o FC Porto-Rio Ave. O primeiro classificado de cada grupo apura-se para as meias-finais.