O Académico de Viseu venceu o Estoril por 3-2, assumindo a liderança no Grupo H da Taça da Liga.

Em encontro referente à terceira jornada da fase de grupos, Alejandro Marqués (8m e 42m) marcou por duas vezes para a formação orientada por Nélson Veríssimo, mas Famana Quizera (31m e 76m) fez o mesmo para os locais, com Jonathan Toro a desequilibrar pelo meio (69m) os pratos da balança a favor da equipa de Jorge Costa.

Com este resultado no Estádio Municipal do Fontelo, o Académico de Viseu assume a liderança no Grupo H, com cinco pontos, mais três do que Torreense e Tondela, ambos com menos um jogo, e mais quatro do que Famalicão (menos dois jogos) e Estoril (menos um).

