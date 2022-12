Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações reproduzidas pela agência Lusa, analisa a vitória no reduto do Moreirense (1-2) e consequente passagem à «final four» da Taça da Liga:

«Sabíamos o que íamos encontrar. O Moreirense, na sua casa, não tinha perdido. Tinha oito vitórias e um empate [com o FC Porto B]. O grau de dificuldade iria ser elevado num jogo equilibrado. Tínhamos de estar ligados ao jogo e de puxar pelo melhor que o Arouca consegue fazer.»

«O Moreirense acaba por entrar muito bem. Tem um golo anulado em fora de jogo. Depois começámos a pegar no jogo, criando situações próximas da baliza do Moreirense. Faltou frieza na decisão e no último passe. Quando nada o faria prever, sofremos um golo de penálti.»

«Ao intervalo foi importante puxar a equipa para cima. Não há nenhuma eliminatória resolvida aos 45 minutos. Tínhamos todas as condições para dar a volta ao resultado. O Moreirense acaba por valorizar a passagem do Arouca. Não me parece que o Moreirense seja uma equipa de II Liga.»

[Apuramento para a ‘final four’] «É um sentimento de algo que nos pertencia, por todo o trajeto que fizemos. O trabalho está a ser bem feito. Estas vitórias dizem-nos que estamos no bom caminho. Isto é o culminar não de uma época, mas de três épocas à frente do Arouca.»

«Quem olha para o nosso trajeto, apercebe-se que somos uma equipa competitiva. Provavelmente a percentagem de vitória que temos no primeiro jogo [meia-final com o Sporting] é reduzida, mas existe. Enquanto existir, não vamos desistir. Estamos onde gostaríamos de estar. É um feito inédito para o Arouca [atingir a ‘final four’].»

«Estes três anos [a treinar a equipa] foram pensados para trazer alguma estabilidade ao Arouca. O Arouca esteve na Liga Europa [2016/17] e depois caiu para o Campeonato de Portugal. Queremos que o Arouca seja uma referência nas ligas profissionais.»