O Arouca agarrou o último bilhete para a «final four» da Taça da Liga e vai defrontar o Sporting em Leiria, no mês de janeiro.

Nos quartos de final da prova, os arouquenses deixaram para trás aquela que tinha sido até aqui a grande sensação, o Moreirense, que tinha vencido um grupo onde constava o Benfica. O duelo entre cónegos e arouquenses terminou com o 2-1 favorável à equipa da Liga, depois de uma reviravolta para a qual em muito contribuiu Rafa Mújica.

FILME DO JOGO

Depois de um mau arranque, em que viu até um golo anulado a favor do Moreirense, o Arouca começou a aplicar o seu estatuto de equipa do primeiro escalão e quis ter mais bola, tentando encostar os minhotos ao seu reduto defensivo.

Ainda assim, apesar das aproximações, a equipa de Armando Evangelista não criou muitas claras ocasiões de golo e as que teve, desperdiçou. O Moreirense, por sua vez, foi mais eficaz.

Soro foi displicente e derrubou Ofori na área mesmo em cima do intervalo. Tal como na última jornada da fase de grupos, diante do Benfica, André Luís encarregou-se de bater o penálti e fê-lo de forma exemplar.

A segunda parte começou com o Arouca muito determinado. Rafa Mújica avisou logo ao que vinha com um pontapé fortíssimo ao poste e foi somando várias oportunidades, com remates de todos os modos e feitios, mas a noite parecia de pouco acerto.

Pouco habituado a finalizações na área contrária está Tiago Esgaio, mas até foi o lateral a apontar o melhor golo da noite. Na sequência de um canto, a 20 minutos do final, o jogador arouquense finalizou ao primeiro poste com um toque de calcanhar.

Mújica ia insistindo com remates de longe, Alan Ruiz ficou perto de pontapé livre, mas viria mesmo a ser o espanhol a decidir o desfecho do jogo. Servido por Antony, ficou na cara de Pasinato e não vacilou na melhor ocasião que teve nos pés, aos 79 minutos. Nono golo do atacante em 18 jogos!

Um jogo entre duas boas equipas - uma que lidera a II Liga de forma totalmente meritória (e que ainda não tinha perdido em casa) e outra a fazer um campeonato tranquilo no primeiro escalão - onde se pôde assistir a momentos de bom futebol e alguma emoção. No fim, passou aquela que foi melhor, o que nem sempre acontece.