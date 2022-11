A primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga ainda não está completa, mas já foram disputados 11 de 16 jogos, e para já a tendência aponta para assistências muito baixas.

Os números não deixam grandes dúvidas: só o Estrela-Benfica, disputado neste domingo, em Leiria, teve mais do que mil espectadores. Estiveram 6.899 adeptos no Estádio Dr. Magalhães Pessoa.

Seis dos jogos já disputados nem chegaram sequer aos 500 espectadores. Isto sem contar, naturalmente, com o Leixões-Oliveirense, que foi disputado à porta fechada.

De recordar que a edição 2022/23 da Taça da Liga teve um encaixe atípico no calendário, desta vez, tendo ficado reservada a fase de grupos para a altura em que a Liga está parada, por causa da realização do Campeonato do Mundo.

Recentemente, em jeito de conclusão da Cimeira de Presidentes, o presidente da Liga, Pedro Proença, revelou que o projeto passa por reduzir a Taça da Liga à 'final four', a partir de 2024, e eventualmente disputada no estrangeiro.

Assistências da jornada inaugural da Taça da Liga:

Penafiel-Moreirense: 393

Arouca-Feirense: 821

B SAD-Boavista: 161

Leixões-Oliveirense: 0 (porta fechada)

Nacional-Portimonense: 497

Tondela-Estoril: 577

Vilafranquense-Vitória: 333

Torreense-Académico Viseu: 273

Sp. Covilhã-Gil Vicente: 287

Estrela-Benfica: 6.899

P. Ferreira-Casa Pia: 655

Jogos por disputar:

Vizela-Desp. Chaves, 22 novembro, 20h45

FC Porto-Mafra, 25 novembro, 20h45

Sp. Braga-Trofense, 26 novembro, 18h45

Sporting-Farense, 30 novembro, 20h45

Marítimo-Rio Ave, 1 dezembro, 17h00