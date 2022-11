Caio Secco, guarda-redes do Penafiel, comentou desta forma a derrota da sua equipa no reduto do Benfica (2-0), em encontro referente à 2.ª jornada do Grupo C da Taça da Liga. Declarações na flash interview da SportTV:

«Sabíamos o bom momento que o Benfica atravessa e as dificuldades que íamos encontrar. Tentámos fazer o nosso melhor, procurámos defender bem e sair em transições. Infelizmente, alguns minutos de desatenção custaram dois golos para eles, depois ficou difícil ir atrás.»

Sobre a eliminação da Taça da Liga: «Foram dois jogos para os jogadores terem minutos nesta pausa dos campeonatos para a realização do Mundial. Queríamos fazer o nosso melhor e passar à próxima fase, mas infelizmente não conseguimos. Agora é aproveitar o jogo com o Estrela da Amadora para ganhar mais rotinas e ritmo.»