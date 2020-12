Jorge Jesus, treinador do Benfica, analisa as substituições realizadas no jogo com o Vitória de Guimarães, no qual as águias garantiram a passagem à final four da Taça da Liga através do desempate por penáltis:

«Na primeira parte os nossos dois avançados estavam a jogar muito longe um do outro. O nosso corredor central não funcionava. Pouco ou nada tiveram a bola para dar qualidade ao nosso jogo ofensivo. Para além disso… o lado esquerdo ainda criou algumas situações, com o Nuno (Tavares), o lado direito não. Por isso lancei o Sefe(rovic), um jogador com presença na área e no corredor central, e precisava de um jogador para ganhar o corredor direito, o Gilberto. Começámos a ser melhores no lado direito, e depois com as entradas do Pedrinho e do Pizzi. O Pizzi com vários posicionamentos, a ver onde estava mais o espaço. Por vezes temos de assumir riscos. Tirei o Julian (Weigl), jogámos praticamente sem médio defensivo. Era preciso outra qualidade, outras características. Fomos empurrando o Vitória, foi obrigado a ir para trás.»